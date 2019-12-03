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Pursaklar’da İlçe Danışma Toplantısı

Pursaklar’da geniş katılımlı Kasım ayı AK Parti İlçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı.
Pursaklar’da İlçe Danışma Toplantısı

Saray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İlçe Danışma Meclis toplantısında, Ankara Milletvekili TBMM İdari Amiri Orhan YEĞİN, Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal GÜNGÖR, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
Yoğun katılımın olduğu toplantı, İlçe Başkanı Servet Türkayık’ın açılış konuşmasıyla başladı. Devamında, Kadın Kolları Başkanı Tülay Ergün, Gençlik Kolları Başkanı Murat ÖZKAN, yapılan çalışma ve parti faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

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Belediyenin aylık faaliyetlerinden oluşan sunum ile çalışmalar hakkında partilileri bilgilendiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Sosyal Belediyecilik ve katılımcı yönetim anlayışıyla Pursaklarımızı hep beraber daha da güzelleştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz." dedi. Pursaklar Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul edilmesine değinen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Mecliste kabul gören bütün belediyelerin bütçelerinin Ankara’ya hayırlı olmasını diliyorum. Belediyelerimizin bütçelerini en iyi şekilde kullanacaklarına ve hemşehrilerimize, belediyelerin daha iyi imkânlar ile büyük payı yatırım ve hizmetlere ayırarak çalışacaklarına yürekten inanıyorum” dedi. 

Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı Kasım Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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