  • BIST 105.520
  • Altın 380,339
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Pursaklar'da işletmeler hizmet vermeye hazır

Pursaklar Belediyesi, yeniden faaliyete başlayacak olan restoran, kafe, lokanta ve kıraathane gibi işletmeleri dezenfekte etti.
Pursaklar'da işletmeler hizmet vermeye hazır

Pursaklar genelinde faaliyet gösteren kafe, restoran ve kıraathane gibi işletmelerin tamamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı süresince devam eden çalışmalarda yeniden faaliyete girecek olan işyerlerinde dezenfekte ve hijyen çalışması tamamlandı.
Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda hizmet alabilmesi için restoran, kafe ve kıraathanelerde dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, masaları, sandalyeleri, mutfakları dezenfekte ederek işletmelerin daha hijyenik bir ortamda hizmet vermeleri için detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. 

6-017.jpg

''MASKE, MESAFE VE HİJYEN'' 

İlçe sakinlerine güvenli bir ortam oluşturmak için durmaksızın çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ''Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara uymak her birimizin sağlığı açısından önem taşımaktadır. Hemşehrilerimizin bu konuda hassas ve dikkatli davranacaklarını ve kurallara harfiyen uyacaklarına olan inancım tamdır'' dedi.
Pursaklar Belediyesi, ayrıca işyerlerinin rutin olarak dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentin en büyük mesire alanı açılıyor30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:11
  • Gölbaşı Belediyesi seccade dağıttı 29 Mayıs 2020 Cuma 16:39
  • Taksi ve dolmuşlar dezenfekte edildi29 Mayıs 2020 Cuma 12:01
  • Gölbaşı okulları YKS’ye hazırlanıyor29 Mayıs 2020 Cuma 11:55
  • Gölbaşı camileri dezenfekte edildi29 Mayıs 2020 Cuma 11:53
  • Yenimahalle'de alt yapıya bakım28 Mayıs 2020 Perşembe 09:47
  • ‘‘Abdestini Al Gel Camiler Açılıyor’’28 Mayıs 2020 Perşembe 09:42
  • Andezit taşı Gölbaşı büfelerinde yaşatılacak28 Mayıs 2020 Perşembe 09:36
  • Kahramankazan’da 100 bin domates fidesi çiftçilere dağıtıldı 28 Mayıs 2020 Perşembe 05:39
  • Ankara İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekiplerini yetiştiriyor28 Mayıs 2020 Perşembe 04:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti