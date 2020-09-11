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Pursaklar'da istihdam seferberliği

Pursaklar Belediyesi, istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için sokak sokak gezerek vatandaşlarına iş aramaya devam ediyor.
Pursaklar'da istihdam seferberliği

Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan İstihdam Şefliği, pandemi sürecinde de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstihdam Şefliği, koronavirüsle mücadele döneminde de iş arayan vatandaşların ve işçi arayan işverenlerin yardımına koşuyor.

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İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturarak vatandaşların işsizlik sorununu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak isteyen Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği, hem istihdam sağlıyor hem de işyerlerinin eleman ihtiyacını karşılamada aracı rol oynuyor.  Bu kapsamda belediye yerleşkesinde hizmet veren İstihdam Şefliği, iş için başvuran vatandaşların özgeçmişlerini, işverenlerle paylaşıyor. Belirli günlerde yapılan mülakatlarla işveren iş arayanlara şartlarını sunarak iş kapısı aralıyor.

Pursaklar Belediyesi, esnaf ile iş arayan vatandaş arasında bir köprü oluşturmak üzere faaliyete geçirdiği istihdam şefliği aracılığı ile Ankara’daki özel sektör yetkililerini kapı kapı gezerek hemşehrilerine yeni iş alanı bulmak için gayret gösteriyor.

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‘‘Okuyan gençlerimizin iş bulduğu, geleceğe umutla baktığı bir Pursaklar var etmek istiyoruz’’
İstihdam Şefliği aracılığıyla özel sektörde birçok vatandaşı iş sahibi yaptıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Biz okuyan gençlerimizin iş bulduğu, geleceğe umutla baktığı bir Pursaklar var etmek istiyoruz. İşsiz gençlerimize ve tüm hemşehrilerimize doğru noktalarda iş imkânı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Çalışılacak tek yer belediyeler veya kamu kurumları değil. Son yıllarda özel sektörde de gayet güzel işlere imza atılıyor. Üniversiteyi bitiren veya bitirmeyen, mesleği olan veya olmayan hemsehrilerimize güzel iş imkânı sunuluyor. Pursaklar'da bulunan esnaflarımızla hep iletişim halinde olmayı sürdürüyoruz’’ dedi.

‘‘Zor zamanlarda dayanışmayı artırmalı ve birbirimizin ellerini tutmalıyız’’
Tüm Dünya’da olduğu gibi 2020 yılının çok zor geçtiğini belirterek konuşmasına devam eden Başkan Çetin; ‘‘Ülke olarak son zamanda pandemi nedeni ile zor bir süreçten geçiyoruz. Bizlerde belediye olarak vatandaşlarımızın bu süreci en az zararla atmaları ve onlara yeni iş imkânları sunmak için çaba sarf ediyoruz. İş arayanlar ile esnaflarımızı buluşturarak yeni istihdam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tür zamanlarda dayanışmayı artırmalı ve birbirimizin ellerini tutmalıyız. İstihdamın 2020 son çeyreğinde ve 2021 yılında yükselişe geçeceğine inanıyorum. Bu bağlamda vatandaşımızın yanında olan özel sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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