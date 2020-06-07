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Pursaklar’da kaçak yapıya geçit yok

Pursaklar Belediyesi, yapılan denetimlerde imara aykırı ve izinsiz yapıldığı tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkım çalışmalarını hızlandırdı.
Pursaklar’da kaçak yapıya geçit yok

Mevzuata aykırı uygulamaları ve kaçak yapılaşmaları önleyerek bugüne kadar yapılmış olan kaçak yapılara da hızlı bir şekilde müdahale eden Pursaklar Belediyesi, imara aykırı yapılarla ilgili sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Koronavirüs pandemisi ile mücadele edilen şu son günlerde ilçede kaçak yapıların çoğaldığı ve hobi bahçelerindeki aykırı uygulamaları tespit eden belediye ekipleri tarafından, imara aykırı olan yapılar fotoğraflanarak encümene havale edildi. Encümen tarafından arsanın metrekaresi, binanın cinsi ve binanın metrekaresi üzerinden ceza kararı verildi. Encümen kararıyla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazı yazılıp tapuya şerh konularak arsaların satışının önü kesildi. Bu kararlar doğrultusunda Pursaklar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kaçak Yapı Şefliğince, imara aykırı ve izinsiz yapıldığı tespit edilen 32 yapıya işlem yapılarak, para cezası ve yıkım kararı tebliğ edildi.

KAÇAK YAPILAR İÇİN YIKIM KARARI UYGULAMAYA KONDU

İmara aykırı bu yapıların yıkımları ile yetki ve sorumlulukların öncelikle yerel yönetimlerde olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘20 Şubat 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı kaçak yapı kanunu ile çok şey değişti. Yedi gün içinde yazılı olarak tapu müdürlüğüne kaçak yapı şerhi konulacak. 6 ay içinde ilçe belediyelerince de yıkım işlemi gerçekleştirilecek. Şayet yapmazlar ise bakanlık eli ile bu yıkım işlemleri gerçekleştirilecek ve yıkım masrafları iki katı olarak belediyelere tahakkuk ettirilecek. Para cezaları da çok ağırlaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünce hobi bahçelerine kesinlikle su bağlantısı yapılmayacak. Elektrik idaresi tarafından kesinlikle elektrik bağlantıları da yapılmayacak’’ dedi.

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‘‘Küçük Birikimleriniz Heba Olmasın’’

Denetimleri titizlikle sürdüreceklerini de belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘20 Şubat’tan bu yana belediyemizce 32 adet kaçak yapı tespit edildi. Encümen tarafından alınan cezai işlemler uygulanmaya başladı. 5000 m² üzeri imarsız parseller için yasal ruhsat hakkınızı kullanın. Ruhsat alarak inşaat yapmak isteyenler için belediyemiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Lütfen yatırım yapmadan önce imar durumu hakkında belediyemizden bilgi alın. Sizlerin üzülmesini istemiyoruz. Küçük birikimleriniz heba olmasın’’ dedi.

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