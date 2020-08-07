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Pursaklar'da Karış Karış Virüs Uyarısı

Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "koronavirüs denetimleri" konulu genelgesi doğrultusunda işyerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
Pursaklar'da Karış Karış Virüs Uyarısı

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında koronavirüs salgınıyla mücadele için tüm Türkiye’de olduğu gibi, Pursaklar'da da bugüne kadar yapılan en kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Market, kafeterya, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve kamusal alanlar da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve EGM Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur, koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda güncel bilgilendirmelerde bulundu.
Ekipler tarafından, denetimlerde sosyal mesafeye ve maskeye dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulunuldu.

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‘‘MASKE, MESAFE, HİJYEN’’
Maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek toplumsal sağlığın korunabileceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ülkemizde pandemi süreci devam ediyor. Virüs gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Rakamlarda yükselme olması bizleri tedirgin ediyor. Mesafelerimizi koruyalım, maskelerimizi takalım ve hijyenimize dikkat ederek hayatımızı sürdürmeye devam edelim. Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Koronavirüse karşı hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum’’ dedi.

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‘‘Koronavirüsle Mücadelede Kurallara Eksiksiz Uymalıyız’’
İlçede hem bu işin farkındalığını ön plana çıkardıklarını hem de denetimlerde bulunduklarını belirten Kaymakam Mehmet Yıldız; ‘‘İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında tüm işyerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarlılığı bilinci tazelemeye çalışıyoruz. Temel olarak yapmamız gereken şeyler koronavirüsle mücadele kapsamında alınması gereken kurallara eksiksiz uymak. İlçemizde son dönemlerde yükselişe geçen vaka sayılarını birlikte mücadele ederek kontrol altına alabiliriz. Artış trendini aşağı yöne çekmek içinde maske, mesafe, hijyen kurallarına azami derecede önem göstermemiz gerekmektedir’’ dedi.
 

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