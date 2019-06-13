Pursaklar'da keyifli yıl sonu gösterisi

Pursaklar Belediyesi’nin Saray Kreş Nezaket Okulunda minik öğrenciler, yıl sonu gösterisi düzenledi.

2018-2019 eğitim öğretim dönemi minik öğrencilerin hazırladığı, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan gösterilerle noktalandı.

Bir sene boyunca aldıkları eğitimin vermiş olduğu özgüven ve sosyalleşme bilinci ile minik öğrencilerin hazırladıkları görsel şovlar izleyenlerin beğenisini topladı. Etkinlikte çeşitli dans gösterileri yapan ve şarkılar söyleyen minikler izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Etkinliğe, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katılım sağlayarak minik öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular.

