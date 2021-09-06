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Pursaklar’da Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediye’den

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilere okul hediyelerini dağıttı.
Pursaklar’da Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediye’den

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, öğrencileri yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde yalnız bırakmadı. Pursaklar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti, heyecanlarına ortak oldu.
Yeni eğitim öğretim yılı hakkında öğretmenlerle sohbet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere; ‘Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden’ kampanyası dâhilinde kırtasiye malzemesi hediye etti.

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‘‘Devlet okullarımızda okuyan 28.032 öğrencimize kırtasiye seti hediye ediyoruz’’
İhtiyaç duydukları her konuda okullara gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; “Çocuklarımız okullarını çok özlemiş. Müthiş enerjiye sahip çocuklarımızla bir arada olmak gibisi yok. Bizlerde üzerimize düşeni yerine getiriyor, her sene olduğu gibi bu sene de devlet okullarımızda okuyan 28.032 öğrencimize kırtasiye seti hediye ediyoruz. Yüz yüze eğitimlerimizin devamını sağlamak için mutlaka pandemiyle mücadeleyi sürdürelim. 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum’’ dedi.

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