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Pursaklar’da Kontrollü Normalleşme Denetimi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, kontrollü normalleşme süreci kapsamında ilçede bulunan işyerlerini ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.
Pursaklar’da Kontrollü Normalleşme Denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, kontrollü normalleşme sürecinde alınan tedbirleri yerinde inceleyerek denetimde bulundu. 
Esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin ve Kaymakam Mehmet Yıldız, esnaflara ve vatandaşlara çalışma saatlerine riayet, maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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‘‘Pursaklar halkının ve işletmelerimizin duyarlı olması, kurallara herkesin azami derecede dikkat etmesi büyük önem taşıyor’’
Yeni kontrollü normalleşme süreci ile toplumsal bilincin oluşması için denetim gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kontrollü Normalleşme döneminde Sağlık Bakanlığınca belirlenen risk grubuna göre Ankara orta riskli iller arasında yer almaktadır. Maske, mesafe ve temizlik kuralına azami derecede uymaya devam etmeliyiz. Rehavete kapılmadan kurallara uymamız gerekiyor. Bu anlamda konulan kurallara herkesin büyük bir titizlikle uyması ve mevcut durumu daha iyi bir noktaya taşıması gerekiyor. Pursaklar halkının ve işletmelerimizin duyarlı olması, kurallara herkesin azami derecede dikkat etmesi büyük önem taşıyor. İnşallah kurallara dikkat ederek bu durumu korumaya ve virüs tehdidini en aza indirgemeye devam ederiz’’ dedi.

‘‘Pursaklar Belediyesi ile işbirliği içerisinde hemşehrilerimizi bilinçlendirmek adına denetimlerimizi sürdürüyoruz’’
Ankara’nın orta riskli iller arasında yer aldığını belirten Pursaklar İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; ‘‘Pursaklar Belediyesi ile işbirliği içerisinde hemşehrilerimizi bilinçlendirmek adına denetimlerimizi sürdürüyoruz. Tekrar kısıtlama dönemine girmemek için esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Hep birlikte ortak bir anlayışla çalışma ortaya koyarsak sonuç elde edebiliriz. Mevcut durumu korumak ve daha iyi bir noktaya taşımak için tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Tüm hemşerilerimize biraz daha dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Hep beraber tedbirlere uymamız gerektiğini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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