Pursaklar'da kurban hazırlıkları başladı

Pursaklar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban satış ve kesim alanında hazırlıklara başladı. Başkan Selçuk, korona virüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Pursaklar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklarına başladı. Geçen yıl 45 günde yapımı tamamlanan, vatandaşların büyük teveccühünü kazanan ve kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği kurban satış ve kesim tesislerinde, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin incelemelerde bulunarak pandemi nedeni ile alınacak önlemler, yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

“TEDBİRLERİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR ALIYORUZ”

Hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi konularda vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Kurban Bayramına yaklaşıyoruz. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl koronavirüs sebebiyle önemli bir mücadele veriyoruz. Pandemiyi de göz önünde bulundurarak tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Devamlı dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“TOKALAŞMA OLMAMALI”

“Hemşerilerimizin hem kurbanlık alabileceği hem de kurban ibadetlerini hijyenik şartlarda yerine getirebileceği ortamı kendilerine sunabilmek için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Koronavirüs sürecinde almış olduğumuz tedbirleri eksiksiz olarak uygulamaya devam edeceğiz. Özellikle kurban alışveriş anında kesinlikle tokalaşma olmamasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Hemşirelerimizden kurallara uyma noktasında bizlere yardımcı olmalarını rica ediyorum’’ dedi.

40 BİN METRE KARE

Gümüşoluk Mahallesi’nde bulunan ve yapımı geçen yıl tamamlanan kurban satış ve kesim alanı büyüklüğü ile dikkat çekiyor. 40 bin metre karelik bir alan üzerine inşa edilen kurban kesim ve satış alanının bin araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. Mescit, kafeteryalar ve sosyal alanların da bulunduğu alanda esnaflar ve besiciler daha nezih ve temiz bir ortamda hizmet verme imkânı buluyor.

Vatandaşlar da rahatça kurban alışverişi yapıp kesim işini de kurban satış ve kesim alanında gerçekleştirebiliyor.

EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCAYACAK

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda alanda Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri koordineli çalışmalarıyla vatandaşların huzurlu bir ortamda sorunsuz olarak ibadetlerini yerine getirebilmeleri için yoğum mesai harcayacak. Sağlıkla ilgili konulara özel önem gösteren belediye ekipleri, özellikle alanın temiz olmasına dikkat ediyor. Alanda, periyodik aralıklarla insanlara ve kurbanlıklara zarar vermeyen ilaçlamalarda bayramın son gününe kadar devam ediyor.

YAPIMI 45 GÜNDE TAMAMLANMIŞTI

Kurban satış ve kesim alanı geçtiğimiz yıl 45 gün gibi kısa bir sürede hizmete açılmıştı. İki etaptan oluşan alanın günlük 500 kurban kesilebilen ilk etabı geçtiğimiz yıl açılmış, ikinci etabı ise bu yıl açılarak hizmete girmişti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA