  • BIST 1.325
  • Altın 463,247
  • Dolar 7,9493
  • Euro 9,4663
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Pursaklar'da laleler toprakla buluşuyor

Pursaklar Belediyesi, ilçenin her noktasında  bahar aylarında lalelerin, filizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Pursaklar'da laleler toprakla buluşuyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının Türkiye  ve Pursaklar'a, huzur ve sağlık getireceği ümidiyle hemşehrilerinin gelecek baharı lalelerle karşılaması için çalışmalarını sürdürüyor.

4-051.jpg

Ekipler tarafından yapılan dikim çalışmalarında beyaz, kırmızı, turuncu, siyah, sarı ve mor renklerindeki laleler bahar ayından ilçe genelinde görsel bir şölen sunacak.

‘‘Lalelerin çiçeklerini açmasıyla birlikte baharda ilçemiz görsel bir güzellik kazanacak’’
Pursaklar'ın her noktasına yeşil alan kazandırmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklarımızı daha ferah, daha mutlu ve daha yeşil bir hüviyete kavuşturmak için yeşillendirme ve fidan dikimi çalışmalarımıza ek olarak ilçemize renk cümbüşü katacak lalelerin ekimini de yaygınlaştırıyoruz. Bu çiçeklerin açmasıyla birlikte baharda ilçemiz görsel bir güzellik kazanacak. Teması azaltarak, bu zorlu günleri birlikte aşıp ilkbaharda doğanın yeniden canlanmasıyla koronasız bir hayata merhaba diyeceğimiz güzel günlere ulaşacağımızı temenni ediyorum" dedi.

2-110.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı için bir araya geldiler25 Kasım 2020 Çarşamba 03:30
  • Keçiören’in renk cümbüşü25 Kasım 2020 Çarşamba 02:30
  • Hastanelere dezenfekte hizmeti25 Kasım 2020 Çarşamba 01:30
  • Kış hazırlıkları başladı25 Kasım 2020 Çarşamba 00:30
  • Altındağ Belediyesi 73 arsasını satışa çıkardı24 Kasım 2020 Salı 09:49
  • 2 bin fidan toprakla buluşuyor24 Kasım 2020 Salı 06:03
  • Kahramankazan’ın yollarına 10 bin ton sıcak asfalt serildi24 Kasım 2020 Salı 06:02
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: “20 çeşit üretiyoruz”24 Kasım 2020 Salı 06:01
  • Mamak’tan Şereflikoçhisar’a destek24 Kasım 2020 Salı 06:00
  • ASKİ'den Mamak'ın altyapısına neşter24 Kasım 2020 Salı 05:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti