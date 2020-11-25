Pursaklar'da laleler toprakla buluşuyor

Pursaklar Belediyesi, ilçenin her noktasında bahar aylarında lalelerin, filizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının Türkiye ve Pursaklar'a, huzur ve sağlık getireceği ümidiyle hemşehrilerinin gelecek baharı lalelerle karşılaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından yapılan dikim çalışmalarında beyaz, kırmızı, turuncu, siyah, sarı ve mor renklerindeki laleler bahar ayından ilçe genelinde görsel bir şölen sunacak.

‘‘Lalelerin çiçeklerini açmasıyla birlikte baharda ilçemiz görsel bir güzellik kazanacak’’

Pursaklar'ın her noktasına yeşil alan kazandırmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklarımızı daha ferah, daha mutlu ve daha yeşil bir hüviyete kavuşturmak için yeşillendirme ve fidan dikimi çalışmalarımıza ek olarak ilçemize renk cümbüşü katacak lalelerin ekimini de yaygınlaştırıyoruz. Bu çiçeklerin açmasıyla birlikte baharda ilçemiz görsel bir güzellik kazanacak. Teması azaltarak, bu zorlu günleri birlikte aşıp ilkbaharda doğanın yeniden canlanmasıyla koronasız bir hayata merhaba diyeceğimiz güzel günlere ulaşacağımızı temenni ediyorum" dedi.