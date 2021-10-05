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Pursaklar'da ‘‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’’ Buluşması

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’’ programında gençlerle buluştu.
Pursaklar'da ‘‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’’ Buluşması

Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı'nda düzenlenen programa, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye başkan yardımcıları, İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve gençler yoğun katılım sağladı.

Buluşma da gençlerin görüş ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, gençliğe yönelik yapılan yatırımları anlatarak detaylı bilgiler verdi.  

‘‘Geleceğin güçlü Türkiye'sine gençlerimizin enerjisi, dinamizmi ve heyecanıyla ulaşacağız’’

Böylesine güzel bir ortamda gençlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "AK Parti Gençlik Kollarının düzenlediği “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” programına Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız ile beraber katılarak, gençler ile sohbet etme fırsatı yakaladık. Geleceğin güçlü Türkiye'sine gençlerimizin enerjisi, dinamizmi ve heyecanıyla ulaşacağız” dedi.

‘‘Türkiye’nin en büyük gençlik hareketine sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz’’

Ülkenin geleceğine gençlerin yön vereceğini belirten AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız; "AK Parti Gençlik Kollarımız her geçen gün büyümeye ve yeni dava arkadaşlarımızı aramıza katmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük gençlik hareketine sahip olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ak Parti gençlerin partisidir. Bu ülkenin yarınları olan genç kardeşlerimize güvenimiz tamdır" dedi.

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