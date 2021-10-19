Pursaklar’da ‘‘Mevlid-i Nebi’’ Coşkusu

Pursaklar Belediyesi tarafından Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) doğumunun 1450.yılı münasebetiyle Pursaklar’da bulunan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde ‘‘Mevlid-i Nebi Haftası’’ programı düzenlendi.

Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Program Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in yapmış olduğu günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı.

‘‘Dualar eşliğinde bir gece geçirmeyi ümit ediyoruz’’

Açılış konuşmalarında Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Dualar eşliğinde bir gece geçirmeyi ümit ediyoruz. Bugün yapılan dualar önce efendimizi sonra da tüm geçmişlerimizin ruhuna hediye ediyoruz. Mevlid-i Nebi'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Mevlid-i Nebi Haftasını coşkuyla kutlamamıza vesile olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sedat Uçan, Mehmet Bilir hocamıza ve programımıza yoğun katılım sağlayan Pursaklar halkına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin’in konuşmalarının ardından Dünya Kuran’ı Kerimi güzel okuma birincisi Mehmet Bilir’in tilaveti ile programa devam edildi. İlahi Sanatçısı Sedat Uçan’ın ilahileri eşliğinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun doyumsuz sohbeti ile manevi iklimin doruğuna ulaşılarak Pursaklar halkına muhteşem bir Mevlid-i Nebi gecesi yaşatıldı.