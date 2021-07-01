  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 23 °C
»

Pursaklar’da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı

Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okulları, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde mezuniyet günü programı düzenledi.
Pursaklar’da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı

Nezaket Okulları’nda okul öncesi eğitim kapsamında gelişimlerine yönelik eğitim, faaliyet, etkinlik ve oyunlarla hayata hazırlanan minik öğrenciler, mezuniyet töreninde gösteriler yaptı. 

7-032.jpg
Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

 ‘‘Ne kadar çok özlemişiz, öğrencilerimizi ve velilerimiz”

Çocuklarla bir arada olmaktan keyif alan ve onların mutluluğunu paylaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Saray, Merkez ve Altınova Nezaket Okullarımızın mezuniyet töreni programına katıldık. Okul öncesi eğitimi alan minik öğrencilerimizi mezun etmenin mutluluğunu sizlerle birlikte taçlandırıyoruz. Çocuklarımız, pandemi döneminde okulların açık olduğu günlerde bıkmadan usanmadan ve her gün muhteşem bir enerjiyle okula koştular. Büyük bir gayret ve özveri ile çalıştılar. Salgın nedeniyle zorlu geçen eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamladığınız için hepinizi kutluyorum. Her birine mutlu, aydınlık dolu bir gelecek diliyorum. Ne kadar çok özlemişiz, öğrencilerimizi ve velilerimizi” dedi.

1-188.jpg

‘‘Çocuklar hayatın neşesi’’

Çocukların, hayatın neşesi olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; ‘‘Nezaket Okulları çocukların gelişim düzeyleri ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programıyla, bilimsel bilgi, sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle, aktif eğitim anlayışıyla tüm Pursaklar’a hizmet veriyor. Belediyemiz Nezaket okullarından mezun olan çocuklarımız ve ailelerini tebrik ediyor, Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin başta olmak üzere Nezaket Okullarımızın tüm yönetici ve öğretmenlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi. Gerçekleştirilen gösterilerin ardından Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların ilk karnelerini de tek tek takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışmalar hızla ilerliyor02 Temmuz 2021 Cuma 00:45
  • Altındağ'da büyük dönüşüm 02 Temmuz 2021 Cuma 00:30
  • Altındağlı kadınların gurur günü 02 Temmuz 2021 Cuma 00:15
  • Başkan Murat Ercan Sanayicileri Ziyaret Etti01 Temmuz 2021 Perşembe 02:50
  • Endemik Vadi açılışa gün sayıyor01 Temmuz 2021 Perşembe 02:15
  • Mamak’ta Yaz Spor Okulu Kurs Kayıtları Başlıyor 01 Temmuz 2021 Perşembe 02:00
  • Mamak’ta yaz temizliği01 Temmuz 2021 Perşembe 01:30
  • Yaz bostanında turfanda mutluluğu 01 Temmuz 2021 Perşembe 01:15
  • Hitit Rallisi Kahramankazan’da koşulacak 01 Temmuz 2021 Perşembe 01:00
  • Kahramankazan girişimcileri çekmeyi sürdürüyor01 Temmuz 2021 Perşembe 00:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti