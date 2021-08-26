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Pursaklar'da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçedeki tüm okullarda yoğun dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Pursaklar'da Okullar Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Pursaklar Belediyesi, 1 Eylül itibariyle eğitim başlayacak olan öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri için ilçe genelindeki tüm okullarda yoğun dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.  
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okullarda, sınıfları, tuvaletleri, koridorları ve merdivenleri en ince detayına kadar dezenfekte ederek steril hale getiriyor.

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"Bütün okullarımızı ilk ders zilinin çalacağı güne kadar hazır hale getireceğiz"

2021-2022 eğitim öğretim yılının sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçmesi adına bütün önlemleri aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimizin çocuklarını okullara gönül rahatlığı ile yollamaları için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Ekiplerimiz tarafından, okulların ortak kullanım alanları en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. Bütün okullarımızı ilk ders zilinin çalacağı güne kadar hazır hale getireceğiz" dedi.

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