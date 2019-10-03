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Pursaklar’da öncelik yayanın uygulaması gerçekleştirildi

2019 yılının Öncelikli Yaya Yılı olarak ilan edilmesiyle yıl boyunca devam edecek olan kampanya için Pursaklar’da uygulama yapıldı. 
Pursaklar’da öncelik yayanın uygulaması gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganı ile 2019 yılı; ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edildi. Ülke genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyu devam edecek olan bu uygulamaya; Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, daire amirleri, polisler ve öğrenciler katıldı.

Pursaklar’da ‘Yaya Geçidi Nöbeti’

Pursaklar Anadolu Lisesi önünde bulunan yaya geçidinde düzenlenen ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ etkinliğinde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ülke genelinde olduğu gibi Pursaklar’da da farkındalık oluşturmak istediklerini açıkladı. Başkan Ertuğrul Çetin; “Sürücülere bu kampanya hakkında bilgi vermek, ülkemizde meydana gelen ölümlü-yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçmek üzere ilçemizde kampanyamızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

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