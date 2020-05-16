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Pursaklar’da parklar kabuk değiştiriyor

Başkan Ertuğrul Çetin’in liderliğinde, Pursaklar Belediyesi son 1 yılda yeşil alan ve oyun parkları alanında önemli başarılara imza atıyor.
Pursaklar’da parklar kabuk değiştiriyor

Pursaklar Belediyesi, Başkan Ertuğrul Çetin’in talimatları ile koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır evlerinden çıkamayan çocuklar için harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yaşlı vatandaşların parklarda saatlerce dinlenip vakit giderebileceği, çocukların gönüllerince koşup oynayabileceği ve gençlerin arkadaşlarıyla gönüllerince oynayıp eğlenebilmeleri için oyun parkları yenileniyor.  
Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla hızla estetik bir yapıya büründürülen Mehmet Akif Ersoy Parkı her geçen gün daha da göz kamaştıran bir hal alıyor.

‘‘Parkımız, görsel güzelliği ile gözleri büyüleyecek’’

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Mehmet Akif Ersoy Parkında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşlı hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın havaların da ısınmasıyla birlikte evlerinde çok sıkıldıklarının ve parklara kavuşacakları günü beklediklerinin farkındayız. Bu nedenle salgın sonrası çocuklarımızı sağlıklı, güvenli ve modern oyun gruplarının olduğu tertemiz parklarla karşılamak için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Yapılan yenileme çalışması tamamlandığında Parkımız, görsel güzelliği ile gözleri büyüleyecek. Parkımız çok yakın zamanda yeni yüzüyle hemşehrilerimize hizmet verecek. İnşallah salgın süreci sona erdiğinde parklarımızın, çocuklarımızın sesleri ile cıvıl cıvıl olacağı günleri hep birlikte yaşayacağız’’ dedi. 

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