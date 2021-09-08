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Pursaklar'da parklar yenileniyor

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kırılan ya da deforme olan oyun gruplarının tadilatını yaparak yenileriyle değiştiriyor.
Pursaklar'da parklar yenileniyor

Sıcaklıkların yüksek seyretmesiyle birlikte özellikle hafta sonları parklara yoğun ilgi gösteren vatandaşların bakımlı, güvenli ve temiz bir çevrede dinlenebilmeleri için Pursaklar Belediyesi, oyun gruplarında yenileme çalışmaları yürütüyor.

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Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, çocukların daha rahat ve güvenli ortamda oyun oynamaları adına kauçuk zemin döşeme, oyun alanında bulunan ve eski durumda olan oyuncakların yenilenmesi ve oyuncak sayısı az olan yerlere de yeni oyuncaklar konuluyor.

‘‘Çocuklarımızı güvenli rahat ve sağlıklı bir alanda oynayabilecekleri, tehlike yaratmayan ortamlar oluşturmak istiyoruz’’

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Çocukların hijyenik ve güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri için çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın daha temiz, daha huzurlu ortamlarda hem dinlenmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri için Pursaklar Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Çocuklarımızı güvenli rahat ve sağlıklı bir alanda oynayabilecekleri, tehlike yaratmayan ortamlar oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımız ve değerli hemşerilerimizin daha güzel vakit geçirebilmeleri için parklarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.
     
 

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