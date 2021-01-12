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Pursaklar’da Pazarlar Daha Güvenli

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak adına yoğun mesaisini sürdürüyor.
Pursaklar’da Pazarlar Daha Güvenli

İlçe genelinde hijyen ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi, toplum sağlığını korumak amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerindeki denetimlerini sıkılaştırdı.

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Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gıda mühendislerinin de eşliğinde ilçe genelindeki pandemi denetimlerini ivedilikle sürdürüyor. Semt pazarlarında denetim gerçekleştiren ekipler, genel temizlik ve hijyen kurallarını ihlal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken toplum sağlığı için fahiş fiyat ve gıda denetimlerine de devam ediyor.

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‘‘Hemşehrilerimizden halk sağlığı adına tedbirlere azami derecede dikkat etmelerini rica ediyoruz’’
İlçe genelinde denetimlere ve ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da denetim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda pazarların giriş ve çıkışlarında da Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tüm denetimleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz ve ellerini pazara girmeden dezenfekte ediyoruz. Pazar esnafına da eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bizler belediye olarak gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Hemşehrilerimizden de halk sağlığı adına bu tedbirlere azami derecede dikkat etmelerini rica ediyoruz” dedi.

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