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Pursaklar’da Pazarlar Güvenli

Pursaklar Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak adına yoğun mesaisini sürdürüyor.
Pursaklar’da Pazarlar Güvenli

İlçe genelinde hijyen ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi, toplum sağlığını korumak amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Pursaklar Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında dezenfekte, denetim ve kontrollerini artırarak vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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‘‘Pazar yerlerinde, huzurlu ve güvenli alışveriş için ekiplerimiz görevleri başında’’

İlçe genelinde vatandaşların sağlığını korumak için pek çok çalışma yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pazar yerlerinde, huzurlu ve güvenli alışveriş için ekiplerimiz görevleri başında. Bir yandan dezenfekte çalışmaları yaparken diğer taraftan da denetim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizler belediye olarak gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Aşılarımızı aksatmayarak, kurallara da azami derecede uyduğumuz takdirde virüsün etkisini en aza indireceğimize olan inancım tamdır’’ dedi.

Pazar yerinde vatandaşların görüşlerini de dikkatle dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, salgın tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri denetlerken, kurallara uyan esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti.

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