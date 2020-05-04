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Pursaklar'da Ramazan Sohbetlerinin konuğu Başkan Ertuğrul Çetin 

Pursaklar Belediyesi, bu yıl “Evde Kal” çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan Ayı’nın coşkusunu evlere taşıdı. 
Pursaklar'da Ramazan Sohbetlerinin konuğu Başkan Ertuğrul Çetin 

Pursaklar halkı on bir ayın sultanı Ramazan’da sosyal medyada bir araya gelerek, Ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşıyor. Pursaklar Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri, koronavirüs nedeniyle, bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluşuyor.
Başkan Ertuğrul Çetin’de, Mustafa Özcan Güneşdoğdu ile birlikte, Facebook hesabı, Webtv ve Resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan, "Pursaklar'da Ramazan" programıyla vatandaşların evlerine konuk oldu. 
Salgınla mücadele için herkesin evinde olduğu bir dönemde Pursaklar Belediyesi olarak evlere misafir olduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Ramazan programlarımızı dijital bir platform üzerinden evlere taşıdık. Her gün güzel sohbetleri ile Ramazan Ayımızın mahzun geçmesine engel olan Mustafa Özcan Güneşdoğdu hocamıza da teşekkür ediyorum.’’ dedi

Konuşmalarında israf konusuna değinerek israfın çepeçevre toplumu sardığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Tüm yaşantımızda israfı düşünmediğimiz zaman bizi kendisine mahkum eder ve onun argümanları ile hareket etmemize neden olur. Türkiye’de refahın artmasıyla, standartların yükselmesi ve insanların gelirlerinin artmasıyla beraber insanlar çok daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Bu nedenle de israfın toplum nezdinde yaygınlaştığına tanıklık ediyoruz.  Hiçbir şeyde israf olmamalı. Her şeyi belki yiyeceksin, içeceksin ama ne evler var ki bu sıcak yemekler, bu peynirler, bu zeytinler giremiyor. Bu nedenle toplum hayatında paylaşmayı öğrenmek, israfı önleyen en önemli etkendir.’’ dedi.

‘‘Komşuna Sahip Çık Kampanyası ile komşumuza elimizi uzatıyoruz ’’

Mart ayı başında başlayan virüs nedeniyle ekonomik sıkıntıların yaşanacağını tahmin ettiklerini belirten Başkan Çetin; ‘‘Pandeminin ülkemizde yayılması ile birlikte ilk işimiz ‘Komşuna Sahip Çık’ kampanyasını başlatmak oldu. En ufak bir sıkıntımızda, derdimizde kapısını çaldığımız yer olan komşularımıza bu dar günlerde el uzatmamız gerektiğini düşündük. Hemşehrilerimizde bu kampanyamıza yoğun teveccüh göstererek yüce gönüllülüğünü tekrar bizlere gösterdi. Huzurlarınızda tüm vatandaşlarıma bu ilgi, alaka ve yardımseverliklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. 

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‘Tebessüm Çadırı’

‘‘Tebessüm Çadırları’’ ile hayırsever vatandaşlar tarafından bırakılan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduklarını belirten Çetin; ‘‘Bu çadırlarda paylaşmak var kardeşlik var. ‘İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın’ diyoruz. Pursaklar’da hiçbir hemşehrimizin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanındayız. Yardımsever vatandaşlarımızın bu zor zamanda ihtiyacı olan hemşehrilerimizi yalnız bırakmamaya davet ediyorum. Ramazan ayının huzuru ve güzellikleri ile herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum’’ diyerek sözlerini noktaladı. 

Konuşmalarında İsraf ve komşulara yardım konusuna değinen Mustafa Özcan Güneşdoğdu; ‘‘Komşusu açken hiç kimsenin tok yatmaması gerekiyor. Bereketli sofra birlikte yapılan, birlikte yenilen ve birlikte oturulan sofradır. Paylaşılan lokma gösterişli sofralardan büyüktür. Nefsimizi de bu açıdan tevzi ettiğimizde insanlığın ürettiği ve tükettiğini dikkate aldığımızda yoksul ülkeleri göz önüne bulundurduğumuz da yapacağımız çok şeyin olduğunu da idrak ediyoruz. Nefsimizin emirini Rabbimizin emirinin önüne geçirmemeliyiz. Allah israf edenleri sevmez. Ramazan Ayı bunları bize daha fazla hatırlatıyor" dedi.
 

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