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Pursaklar'da Şah - Mat heyecanı yaşandı

Pursaklar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Satranç Turnuvası düzenlendi.
Pursaklar'da Şah - Mat heyecanı yaşandı

Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlere önem veren Pursaklar Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan turnuvada 8 yaş altı, 10 yaş altı ve 16 yaş altı olmak üzere 3 yaş kategorisinde müsabakalar düzenlendi. Müsabakaya katılan 200 öğrenci kıyasıya yarışırken, kendileri için ayrılan bölümde bekleyen aileleri de büyük bir heyecan yaşadı. Yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılar, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya, bisiklet, bluetooth hoparlör ve bluetooth kulaklık ile ödüllendirildi.

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Spor alanındaki faaliyetlerinin her zaman devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak gençlere ve onların gelişimine olan yatırımımız aralıksız devam edecek. Çocuklarımızın dostane bir ortamda yarışarak gelişmeleri bizim için çok önemli. Düzenlediğimiz organizasyonla bu ortamı sağladığımız için son derece mutluyuz. Pursaklar’ı tam anlamıyla sporun merkezi yapmak için gayret gösteriyoruz. Satranç turnuvasına katılan sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren çocuklarımızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.
 

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