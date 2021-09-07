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Pursaklar’da Saray Nikâh Salonu Yenilenen Yüzüyle Hizmette

Pursaklar Belediyesi Saray Nikâh Salonu, yapılan tadilat ve giderilen eksikliklerin ardından modernize edilerek, yeni yüzü ile Pursaklar halkının hizmetine açıldı.
Pursaklar’da Saray Nikâh Salonu Yenilenen Yüzüyle Hizmette

Yeni evlenecek çiftlerin nikâh törenlerine ev sahipliği yapan Pursaklar Belediyesi Saray Nikâh Salon’u, yenilenen modern yüzüyle hizmet vermeye hazır hale getirildi.
Yenileme çalışmaları kapsamında Pursaklar Belediyesi tarafından bakıma alınan Saray Kültür Merkezindeki Nikâh salonu özellikle talebin yoğun olarak arttığı bu günlerde nikâh merasimlerinin yanı sıra misafirlerin ağırlandığı, toplantıların düzenlendiği Kültür Merkezi yeni haliyle hizmet verecek.

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‘‘Amacımız Pursaklar halkına en iyi hizmeti sunabilmek’’

Gerçekleştirilen tadilat sonrası nikâh salonun vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimize daha kaliteli ve daha ferah bir ortamda hizmet vermesi açısından tadilat işlemlerinden geçirdik. Modern salonlarımızla vatandaşlarımızın mutluluğuna ortak olalım istedik. Amacımız Pursaklar halkına en iyi hizmeti sunabilmek. Masalarıyla, sahnesiyle, ışıklandırmalarıyla çok ferah çok güzel bir salon oldu. Evlenecek tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum" dedi.

 

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