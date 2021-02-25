Pursaklar’da Şubat Ayı Muhtarlar Toplantısı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız başkanlığında Şubat Ayı Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Pursaklar Kaymakamlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinde yapıldı.

Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koçer ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sorunları tek tek dinleyip not alarak muhtarların sorularını da tek tek cevaplandırdı.

‘‘Bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımız olan mahalle muhtarlarımızdır’’

Mahallelerinin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olması nedeniyle muhtarlarla her zaman istişare halinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek, ilçe sakinlerimizin ihtiyaçlarını ilk elden dinleyebilmek adına bugün muhtarlarımızla bir araya geldik. Bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımız olan mahalle muhtarlarımızdır. Bizler en başından itibaren bu ilçeyi ortak akılla yönetmek istediğimizi belirttik. Sizlerin fikirleriyle, düşünceleriyle, mahallelerimizin istekleriyle birlikte projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Birlikte hareket ederek Pursaklar’ı, Ankara’nın parlayan yıldızı haline getirme konusunda kararlıyız’’ dedi.

‘‘Var gücümüzle vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmanın gayret ve çabası içinde olmayı sürdüreceğiz’’

Her ay muhtarlarla yapılan toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirten Kaymakam Mehmet Yıldız; ‘‘Devletin temsilcisi ve aynı zamanda halkında temsilcisi olan muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sıkıntılarının tespitinde önemli bir rol üstlenmektedir. Birlikte hareket ederek vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sunacağız Var gücümüzle vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmanın gayret ve çabası içinde olmayı sürdüreceğiz’’ dedi.