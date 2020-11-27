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Pursaklar'da Tavus Kuşu Evi Ziyaretçilerini Bekliyor

Pursaklar Belediyesi tarafından, Atatürk Parkında yapımı tamamlanan tavus kuşu evinin yeni sahipleri geldi.
Pursaklar'da Tavus Kuşu Evi Ziyaretçilerini Bekliyor

Pursaklar Belediyesi, Saray Mahallesinde yer alan Atatürk Parkı içerisinde tavus kuşu evinin yapım çalışmalarını tamamladı.

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Ankara'nın son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen ilçelerinden biri haline gelen Pursaklar, özellikle modern yapılar, park ve meydanlarıyla dikkat çekiyor. 

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Pursaklar halkının nefes aldığı, uzun yıllar kullandığı Atatürk parkı, belediye ekipleri tarafından yeniden düzenlemeye gidilerek yapımı tamamlanan tavus kuşu evi ile birlikte doğa ile iç içe bir yaşam alanına dönüştürüldü.

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‘‘Hemşehrilerimize tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz’’
Farklı hayvanlar için özel yaşam alanları oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Atatürk Parkı içinde yapımını tamamladığımız tavus kuşu evi, gençlerimize ve çocuklarımıza  hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Ayrıca tavus kuşlarının rahat bir ortamda hayatını sürdürmesi, hemşehrilerimizin de temiz ve düzenli bir  ortamında onlarla bir araya gelebilmesini sağlıyoruz. Bu güzel mekânın oluşmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi her biri birbirinden özel ve güzel olan tavus kuşlarını ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

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