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Pursaklar'da üst düzey tedbir

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in talimatları doğrultusunda korona virüsüne karşı Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri, özel kıyafetler giyip, maske takarak ilçe genelinde dezenfekte çalışması başlattı.
Pursaklar'da üst düzey tedbir

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşların virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla şehrin dört bir tarafı başta olmak üzere; çocuk oyun alanları, parklar, camiler, okullar, spor tesisleri, Devlet Hastanesi, taksi durakları gibi alanlarda korona ve diğer virüslere karşı dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Devlet Hastanesinde yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, gayretli çalışmalarından dolayı personelleri tebrik etti.
Devletin gerekli organlarının korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

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‘‘Virüsle mücadeleyi hemşehrilerimizle birlikte sürdüreceğiz’’

Vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamaları için gerekli bütün çalışmaları tedbirleri hayata geçireceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Rutin olarak sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarını bu dönemde yoğunlaştırarak sürdürme kararı aldık. Malum Çin'de başlayan korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Henüz ilçemizde böyle bir tespitimiz yok. Panik yapmadan, tedbirlerimiz alarak, kişisel hijyene dikkat ederek bu virüsle mücadeleyi hemşehrilerimizle birlikte sürdüreceğiz. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tedbirler çerçevesinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Vatandaşımızın yoğun olarak kullandığı alanlar, cadde, duraklar, devlet hastanemiz, park, meydan gibi yerler, belediye hizmet binamız gibi yerler dezenfekte ediliyor. Yaptığımız çalışmaların tamamı tedbir amaçlı. Bu konuda hassasiyet gösteren çalışma arkadaşlarımıza, teşekkür ederim" dedi.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen dezenfekte çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız devam ettiği bildirildi.
 

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