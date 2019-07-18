Pursaklar'da yeni dönem hızlı başladı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaz ayının gelmesi ile ilçedeki çalışmaları hızlandırdı.

Vatandaşla sağlıklı iletişime önem veren Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sakinleriyle ve esnaflarla sık sık bir araya geliyor. Vatandaşın ve esnafın istek ve önerilerini dinleyerek sorunlara yerinde çözüm üretiyor. Gerek birim müdürleriyle, gerekse vatandaşlarla yapılan istişarelerden sonra öncelikli hizmetleri belirliyor. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Belediye personeli, Pursaklar için yoğun mesai harcıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmalarında kilit beton parke taşı döşeme, bakım ve onarımı, yol yapımı ile yol ağı genişletme ve asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belirlenen program ve gelen talepler üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler vatandaşların ulaşımlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için Pursaklar ilçe merkezinde ve diğer tüm mahallelerde yaz ayı boyunca yol yapım çalışmaları devam edecek. Boş arazide atıl vaziyette duran çöplerin toplanarak temizleme işlemleri de yapılmaya başlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni park yapımı çalışmaları başladı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alan ve parklarda oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sıcak yaz günlerinde vatandaşların yoğun olarak gittiği parkların oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakımına azami derecede özen gösteriliyor. Parklar da tahrip edilmiş kamelyalar ve bankların da bakım, onarımı yapılıyor. Daha yeşil bir Pursaklar için çim biçme işlemi ve çiçek ekimleri hız kesmeden devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarına hız vererek daha temiz ve daha sağlıklı bir Pursaklar için çöp konteynırlarının dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yeşil alanlarımızda vatandaşlarımızın rahat edebilmeleri için ekiplerimiz ilçe genelinde sivrisinek ve kenelere karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

‘’Vatandaş odaklı Belediyecilik anlayışı’’

Yapılan çalışmaların odağının vatandaşın istek ve önerilerini dikkate alarak planladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘’ Başkanlık görevini devralmamız ile birlikte kaybedecek bir anımızın olmadığını söyledik. Bu anlamda birim müdürlerimiz ile ayrı ayrı toplantılar düzenledik. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde, yeni projelerimizi de inceleyerek istişareler de bulunduk. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın öneri, istek ve ihtiyaçlarına göre bir planlama yapmaktayız Bu anlayış ile Pursaklar için yepyeni bir döneme başlıyoruz. Tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak ilçemizdeki yaşam kalitesini artırmayı planlamaktayız. Daha modern Pursaklar için birlikte çalışacağız’’ dedi.