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Pursaklar'da Yılın Son Sosyal Medya Buluşmasına Yoğun İlgi

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, farklı sosyal medya kanalları üzerinden vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
Pursaklar'da Yılın Son Sosyal Medya Buluşmasına Yoğun İlgi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği hafta sonları evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlar için ilçede faaliyet gösteren sosyal medya haber sitelerine sıra ile konuk olarak her hafta, ilçe sakinlerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.
Pursaklar halkının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya kanalları üzerinden yayınlanan sosyal medya buluşmalarına yüz binlerce kişi izlerken, Başkan Ertuğrul Çetin hem koronavirüs salgınına karşı ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veriyor hem de canlı yayında vatandaşların merak ettiği sorulara tek tek cevap veriyor.

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‘‘Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz’’
Sosyal medya kanalları üzerinden vatandaşlarla bir araya gelerek dertleşme, hasbihal etme imkanı bulduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar'da belediye olarak üzerimize düşen bütün görevleri canla başla yerine getirmek için çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmek için vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alıyoruz. Yapacağımız hizmetlerde vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri önceliğimizi oluşturuyor. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ilerleyen günlerde sosyal medya hesapları üzerinden hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

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