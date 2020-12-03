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Pursaklar'da yürekleri burkan manzara

Yaşlı bir adamın, akşam saatlerinde çöpleri karıştırarak yiyecek araması yürekleri sızlattı.
Pursaklar'da yürekleri burkan manzara

Yaşlı bir adamın, akşam saatlerinde çöpleri karıştırarak yiyecek araması yürekleri burktu.

20201202_192705.jpgGÖRENLERİ ÜZDÜ
Pursaklar Saray'da önceki akşam sokağa çıkma yasağı başlamadan birkaç saat önce bir çöp konteynerini karıştırarak evsel atıkların içinde yiyecek arayan yaşlı adam, topladığı yiyecekleri yanında getirdiği poşetine doldurdu. Şehit Ahmet Edem Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerinde çöpleri karıştırırken objektiflerimize takılan yaşlı adam, çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden dakikalarca çöpten yiyecek ve geri dönüşüm malzemesi topladı. Sokağa çıkma yasağı başlamadan yaklaşık bir buçuk saat önce yaşanan olay görenlerin vicdanını sızlattı. Bazı vatandaşların, yaşlı adama o anlarda para yardımı ettiği görüldü.

ÇOCUKLARIM SAHİP ÇIKMIYOR
Muhabirimizin görüştüğü yaşlı adam, isminin Ali Osman olduğunu söyleyerek, "63 yaşındayım. Çocuklarım var; ama bana sahip çıkmıyor. Çöpleri geziyorum; çöplerden hem yiyecek hem de geri dönüşüm malzemesi topluyorum. Topladığım malzemeleri hurdacılara satarak biraz para kazanıyorum. Emekli maaşım, maaşımın çoğu da borçlara gidiyor. Bir gün daha fazla yaşamak için böyle uğraşıyorum” dedi.

Mert Yılmaz/İlksayfa

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