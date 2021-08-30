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Pursaklar'daki futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Pursaklar Esnaflar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Tuya Home oldu.
Pursaklar'daki futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Pursaklar Esnaflar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu. 16 takımın mücadele ettiği turnuvada birinciliği Tuya Home göğüsledi. Yapraklı Dernekler Federasyonu turnuva 2’ncisi, Akseli&Tekin Emlak turnuva 3’üncüsü oldu.

ŞAMPİYPON KUPASINI ALDI

Final maçı ve kupa töreni geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve çok sayıda davetlinin katıldığı final maçını Tuya Home, penaltılar sonrası kazandı. Final maçı sonrası kupa töreni yapıldı. Şampiyonlar kupayı Pusaklar Kaymakamı ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in elinden aldı. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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