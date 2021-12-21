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Pursaklar’daki metruk yapılar temizleniyor

Pursaklar Belediyesi, ilçede huzur ve güven ortamını tehdit eden, metruk yapıları bir bir yıkıyor.
Pursaklar’daki metruk yapılar temizleniyor

İlçeye modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için yoğun çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre sorunlarına yol açmasının yanında ilçe görünümünü de bozan harabe haldeki metruk yapıların yıkımını aralıksız sürdürüyor.

İlçe sakinlerinin şikâyetlerine sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden, güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talep ve şikâyetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor.

‘‘ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK’’

Metruk yapı yıkımları ile ilçenin daha nezih ve güzel bir muhit olması noktasında çalışmalarının kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizden gelen şikâyetler ile yapı sahiplerinin talepleri doğrultusunda merkez-kırsal ayrımı yapmadan yıkım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür yapılar temizlendikçe görüntü kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve rahatlığı için çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dedi.

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