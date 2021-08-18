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Pursaklar’daki yatırımları incelediler

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte ilçede tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Pursaklar’daki yatırımları incelediler

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki heyete ilçeye yeni bir kimlik kazandıran ve kazandıracak olan Endemik Vadi, Şehitlik Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı, Hicret Cami Meydanı gibi birbirinden değerli projeler hakkında bilgi verdi. 

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‘‘Projelerimiz hakkında bilgi verdik’’

İlçeye değer katacak olan yatırımlarla ilgili bilgiler paylaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla ve devam eden projelerimizle ilçemizi marka bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan ile beraberindeki heyete tamamlanan ve devam eden projelerimiz hakkında bilgi verdik’’ dedi.

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‘‘Tüm projeleri yakından takip ediyoruz’’

Pursaklar’a kazandırılan değerli yatırımları yerinde inceleyen Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan; ‘‘Başkanımız ve ekibi Pursaklar'a hizmet etmek için gecelerini gündüze katarak durmadan yorulmadan çalışmalarını sürdürüyor. İl başkanlığı olarak belediyemiz tarafından hayata geçirilen ve devam eden tüm projeleri yakından takip ediyoruz’’ dedi. 

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Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede gerçekleştirilen çalışmaları incelemelerinin ardından Ak Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen Vefa Programına katıldı.
 

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