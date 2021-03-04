Pursaklar'dan ağaç hassasiyeti

Pursaklar Belediyesi, imar yolu açmak için sökülmesi gereken ağaçları, söküm makinalarıyla titizlikle sökerek yeni yerlerine naklediyor. Ağaçlar zarar görmeden nakil edilmesi sağlanıyor.
Yol yapım çalışmalarında çevre duyarlılığını ön planda tutan Pursaklar Belediyesi'nin bu davranışı takdirle karşılanıyor.
ÇEVRE DUYARLILIĞI
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, imar yolu açmak için sökülmesi gereken ağaçları, zarar görmeden yeni yerlerine naklettiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından duyuran Başkan Çetin, "İmar yolu açmak için sökülmesi gereken ağaçları çok titiz bir çalışma ile merkezlerimize taşıyoruz. Uzmanlar yüzde 95 tutma ihtimali veriyor. Emeklerimiz boşa gitmez İnşAllah!" notunu düştü.
OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA
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