Pursaklar'dan ağaç hassasiyeti

Pursaklar Belediyesi, ilçede devam eden yol çalışmaları kapsamında bulunan ağaçları, makineler ile sökerek başka yere taşıyor. Yol yapım çalışmalarında çevre duyarlılığını ön planda tutan Pursaklar, ağaçları zarar görmeden nakil ediliyor.