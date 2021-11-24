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Pursaklar’dan Gençlere akıllı kart imkanı

Pursaklar Belediyesi, gençlerin ilçede gerçekleşen tüm faaliyetlerden yararlanması için akıllı kart sistemi ile hizmet veriyor.
Pursaklar’dan Gençlere akıllı kart imkanı

Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartı ayrıcalığı ile gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmasına olanak sağlanıyor.
Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartı ile gençler; bir yandan spora, bilimsel ve eğitsel faaliyetlere yönelirken bir yandan da belediyenin yaşam merkezinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden, sosyal ve kültürel gezilerden faydalanabiliyor.
Tek bir kartla birbirinden eğlenceli ve öğretici imkânları kullanmaya hak kazanan gençler kartın avantajlarını kullanarak yaz kış demeden açılan farklı programları takip ederek sosyalleşme imkânı buluyor.

‘‘Gençliğe yönelik tüm çalışmalarımızı Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartı ayrıcalığı ile gerçekleştireceğiz’’
Gençlere yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gençliğe yönelik tüm çalışmalarımızı Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartı ayrıcalığı ile gerçekleştiriyoruz. Bu akıllı kartın gençlerimize sağlayacağı bir takım avantajlar olacak. Edinecekleri akıllı kart ile belediyemizin birçok kültürel ve sosyal faaliyetlerinden anında haberdar olurken, bu programlara hemen katılma imkânına da sahip olacaklar. Gençlerimizi, birçok avantajı içinde bulunduran Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartını edinmeye davet ediyorum’’ dedi.

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