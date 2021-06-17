Pursaklar’dan Türkiye İkincisi 

Bursa'da gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda Pursaklar Belediyesi'ni temsil eden Leyla Şanay, Türkiye ikincisi oldu.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu, Pursaklar’ı gururlandırmaya devam ediyor. Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda Pursaklar Belediyesi'ni temsil eden Leyla Şanay, önemli bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye’nin en yetenekli ve en başarılı haltercilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden, Pursaklar'ı başarıyla temsil eden Leyla Şanay'ı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin arayarak tebrik etti.

‘‘Pursaklarımıza disiplinli ve başarılı sporcular kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Belediye olarak sporculara desteklerinin, kesintisiz olarak devam edeceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Bursa’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye İkincisi olan, 45 kilo da yarışan sporcumuz Leyla Şanay kızımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösterirken, Pursaklarımıza disiplinli ve başarılı sporcular kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

