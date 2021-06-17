  • BIST 1.414
  • Altın 497,965
  • Dolar 8,7059
  • Euro 10,3780
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Pursaklar’dan Türkiye İkincisi 

Bursa'da gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda Pursaklar Belediyesi'ni temsil eden Leyla Şanay, Türkiye ikincisi oldu.
Pursaklar’dan Türkiye İkincisi 

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu, Pursaklar’ı gururlandırmaya devam ediyor. Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda Pursaklar Belediyesi'ni temsil eden Leyla Şanay, önemli bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu. 
Türkiye’nin en yetenekli ve en başarılı haltercilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden, Pursaklar'ı başarıyla temsil eden Leyla Şanay'ı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin arayarak tebrik etti.  

2-143.jpg

‘‘Pursaklarımıza disiplinli ve başarılı sporcular kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz"
Belediye olarak sporculara desteklerinin, kesintisiz olarak devam edeceğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Bursa’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye İkincisi olan, 45 kilo da yarışan sporcumuz Leyla Şanay kızımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösterirken, Pursaklarımıza disiplinli ve başarılı sporcular kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Kent Konseyinde Madde Bağımlısı Toplatısı18 Haziran 2021 Cuma 00:45
  • Pursaklar’ın yolları yenileniyor17 Haziran 2021 Perşembe 05:00
  • Keçiören Ovacık yeni yollarla örülüyor17 Haziran 2021 Perşembe 04:30
  • Keçiören’deki parklarda yeşil alan uygulaması 17 Haziran 2021 Perşembe 04:15
  • Doğal reçeller kreş ve huzur evinde tüketilecek17 Haziran 2021 Perşembe 04:05
  • “Dualı Pazar”a yoğun ilgi17 Haziran 2021 Perşembe 03:30
  • Başkan Şimşek’ten Tarım Protokolü17 Haziran 2021 Perşembe 03:00
  • Trafik eğitimi yeniden başladı17 Haziran 2021 Perşembe 02:45
  • Turan’dan Başkan Demirel Ziyaret17 Haziran 2021 Perşembe 02:30
  • Büyükşehir’in Şirindere’de atıkla mücadelesi tamamlandı17 Haziran 2021 Perşembe 02:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti