  • BIST 97.845
  • Altın 387,860
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Pursaklar’ın aziz şehitlerinin ailelerine anlamlı aiyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan şehit ailelerini ziyaret etti.
Pursaklar’ın aziz şehitlerinin ailelerine anlamlı aiyaret

Başkan Ertuğrul Çetin Koronavirüste bulaşıcı riskini azaltıcı tedbirlerle, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem şehit yakını ailelerinin bir istek ve arzularının olup olmadığını soruyor hem de ailelere her zaman yanlarında olduklarını belirtiyor. 
Yapılan ziyaretler esnasında kapıya çıkan şehit aileleri, kendilerini ziyarete gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadı. Sosyal mesafe gereği eve girmeyen Çetin, ailelerle kapı önünde sohbet edip hal hatırlarını sordu. 

Devamlı ziyaret edilmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Şehit aileleri; ‘‘Bu zor günlerde, şehit ailesi olarak ziyaret edilmemiz büyük bir onur ve mutluluk. Devletimizden ve Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ülkemiz inşallah bu virüsten en az zararla bir an önce kurtulur" dedi.

baskan-sehit-evleri-ziyaret.jpg

‘‘Ülke olarak zorlu bir İmtihandan geçiyoruz’’

İlçe genelinde başlattıkları tedbir ve önleyici eylem çalışmalarının normalleşme sürecinde de tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ülkemiz şu anda ağır bir imtihandan geçiyor. Bu zorlu süreçte, belediye olarak üzerimize düşen ne görev varsa eksiksiz yerine getiriyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimizi de ziyaret ediyor, hal hatırlarını soruyoruz. Biz ülke uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri ve vatan uğruna yaralanan gazilerimizin yakınlarının her zaman yanındayız. Bir istekleri arzuları olduğu zaman bizlere bir alo demeleri yeterlidir. İnşallah bu süreci atlatacağız ve şehit ailelerimizin evlerine misafir olarak çaylarını içeceğiz. Bu vesileyle, vatanımız uğruna şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyor; gazilik mertebesine erişen güvenlik görevlilerimiz ile yakınlarına ise şükranlarımızı sunuyorum’’ dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kardeşlik Sofrası Mamak’ta 09 Mayıs 2020 Cumartesi 00:26
  • Yenimahalle Aşevinden günde 2 bin 500 kişiye yemek08 Mayıs 2020 Cuma 04:23
  • Mamak Belediyesi’nden sokak pazarı uygulaması08 Mayıs 2020 Cuma 04:20
  • Keçiören Basınevleri Mahallesine 80 metre uzunluğunda merdiven 08 Mayıs 2020 Cuma 03:18
  • Kahramankazan'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi08 Mayıs 2020 Cuma 02:16
  • Gölbaşı Belediyesi ekipleri KYK görevlileri ile iftarda buluştu08 Mayıs 2020 Cuma 01:15
  • Kızılcahamam Belediyesi ekipleri bakımsız evi temizledi07 Mayıs 2020 Perşembe 20:01
  • Yardıma devam ediyoruz07 Mayıs 2020 Perşembe 12:41
  • Pursaklar’ın koronavirüsle mücadeledeki isimsiz kahramanları07 Mayıs 2020 Perşembe 05:16
  • Mamak ekmeğini paylaşıyor07 Mayıs 2020 Perşembe 04:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti