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Pursaklar’ın gençleri Türkiye şampiyonu

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, Türkiye Ragbi Federasyonu'nun düzenlediği U18 Erkekler Ligi Finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu. 
Pursaklar’ın gençleri Türkiye şampiyonu

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Erkekler final müsabakalarına etkileyici oyunuyla finallere damgasını vurdu. Üstün bir oyun ortaya koyan Pursaklar temsilcisi, rakiplerine sayı vermeden ezici bir oyunla maçlarını tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.
Maçın ardından Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularının kupa heyecanına ortak olan Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, genç sporcuları ilçeye yaşattıkları bu büyük gururdan dolayı tek tek tebrik etti.

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‘‘İlçemizin geleceği gençlerdir’’

İlçede spora yönelik gerçekleştirilen çalışmaların meyvesini vermeye başladığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "U18 Ragbi takımımız yıllardır disiplin ile çalışarak bizleri gururlandırdı. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İlçemizin geleceği gençlerdir. Pursaklar’da spor alt yapısının güçlendirilmesi ve ilçemizin spor kenti olması adına hayata geçirilen hizmet ve çalışmaları artarak devam edecek. Türkiye’de sporun gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Spora ve sporcuya olan desteğimiz sürecek’’ dedi.

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