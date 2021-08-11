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Pursaklar’ın Parlayan Yıldızı 

Pursaklar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehitlik Meydanı, modern yüzüyle ilçe sakinlerinin tercih ettiği merkez konumlarından biri oldu. 
Pursaklar’ın Parlayan Yıldızı 

Pursaklar Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına değer katacak ve çok amaçlı kullanım imkânı sağlayacak yeni meydan alanı, modern ve kullanışlı bir yaşam alanı oluşturuyor.
Pursaklar Belediyesi tarafından, vatandaşların milli bayramlarda ve önemli günlerde bir araya gelmesini sağlamak adına hazırlanan Şehitlik Meydanı Projesi kapsamında Şehitlik Cami çevresinin yanında yer alan 2.795 m² lik alanı ile ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

‘‘Şehitlik Meydanımız Pursaklar’a hayırlı olsun’’

15 Temmuz Şehitleri anma ve milli birlik günü ile birlikte vatandaşların hizmetine açıldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Daha yaşanılabilir Pursaklar için, çalışmaya, eksikleri gidermeye ve ilçemizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Modern Şehitlik Meydanımızın açılışını 15 Temmuz’da gerçekleştirdik. Şehitlik Meydanında resmi törenler, bayram törenleri etkinliklerinin yapılabileceği ve hemşehrilerimizin oturup dinlenebileceği modern bir meydan olarak ilçe sakinlerimiz yeni bir sosyal alana kavuştu. Şehitlik Meydanımız Pursaklar’a hayırlı olsun" dedi.
 

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