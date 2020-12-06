Pursaklar'ın prestijli projeleri

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; Kent Ormanı, Devlet Tiyatroları, Endemik Bitkiler Parkı projeleriyle ilçeye prestij ve hareketlilik kazandıracaklarını bildirdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın yaparak, ilçe halkından gelen soruları yanıtladı. Ortak akla büyük önem verdiğini belirten Başkan Çetin, ilçe halkından gelen önerileri ve eleştirileri dikkate aldığını bildirdi.

SALGIN NEDENİYLE ONLİNE BULUŞMALARA AĞIRLIK VERİLECEK

Pandemiden önce ‘Halk Meclisleri’ kurarak vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatan Başkan Çetin, salgın tedbirleri kapsamında bu meclislere kısa bir ara verdiklerini; ancak bu süre zarfında halkla online buluşmalara devam edeceklerini açıkladı. Başkan Çetin, “Hemşerilerimizle doğru bir iletişim kurarsak ortak akılla yönetiriz ilçemizi. Pandemiden önce halk meclislerini önemsiyorduk. Hemen hemen her mahallede halk meclisi yapmıştık. Pandemi süreci çalışma tarzımızı da değiştirme anlamına geldi. Eleştiriye çok açığım. Hiç gocunmuyorum, hakaret olmadığı sürece her türlü eleştiriye cevap veriyoruz” dedi.

“175 SOKAĞI YENİLEDİK”

Başkan Çetin, sokaklarda yaptıkları yol çalışmalarıyla ilgili soruya, “19 aydır 175 tane yeni sokak yaptık. Bunların 80 tanesi kilitli ve dekoratif yol, geri kalanı asfalt ve beton yol. İlçemizde sorumluluğumuzda ve yetkimizde olan sokakları bir plan dahilinde yerine getiriyoruz. Ana caddeler bize ait değil. Ana caddelerle ilgili yol bakım konularını Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bildirsinler” şeklinde yanıt verdi.

224 NOKTADA İLAÇLAMA

Pandemi nedeniyle ilçe genelinde bir hijyen seferberliği sürdürdüklerini belirten Başkan Çetin, 224 noktada ilaçlama yaptıklarını, toplu alanlarda virüsle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

TÜRKİYE’NİN EN MODERN PAZARI KURULACAK

Pursaklar Devlet Hastanesi’nde yakın bir noktaya Pazar kurulması talebine Başkan Çetin, “Türkiye’nin en modern pazarını Pursaklar Devlet Hastanesi’ne çok yakın bir noktaya kuracağız. 17 milyona mal olacak, tamamen kendi imkanlarımızla yapacağız. Yer teslimini yaptık bitiş süreci 20 ay” diye konuştu.

ALTINOVA’YA MÜJDE

Altınova’daki imar çalışmalarıyla ilgili sorulan soruya Başkan Çetin şunları kaydetti: “Altınova bölgesinde imar revizyonu yaptık. Bir buçuk yıldır sürdürdüğümüz bir işti. Askı sürecini tamamladık, parselasyonu bitirdik, itiraz sürecini değerlendirdik. Şu an tapu tescilleri bekleniyor. Bu tüm Altınova’nın kaderini değiştirecek bir anlam ifade ediyor. Bunu da Altınova’daki hemşerilerimize müjde olarak veriyoruz.”

MALİ DİSİPLİNE ÖNEM VERİYORUZ

Başkan Çetin, belediye bütçesi ve yönetimi hakkında, “Çok titiz bir bütçe yönetimi gerçekleştirdik. Bir taraftan yatırım miktarımızı 3.5 kat artırdık. Borç miktarımızı da yüzde 33 düşürdük. Bir taraftan borç ödüyoruz bir taraftan da yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda kaynak üretip 2021 için de yüzde 25 bütçe artışı öngörüyoruz. Türkiye’de bizim ölçeğimizde bir belediyenin faaliyet raporları ve bütçeleriyle bizi kıyaslasınlar. Hatta iddia ediyorum Türkiye’deki bütün belediyelerin faaliyet raporlarına ve bütçe denkliklerine bir baksınlar. Ben krizde 2020’yi yönetirken bile yüzde 10’a yakın denk bütçe gerçekleşeceğini görüyorum. Bu Aralık ayı sonunda belli olacak. Bu mali disipline önem verdiğimiz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Belediyenin borç tutarıyla ilgili sorulan bir soruya da Başkan Çetin, “Bütçemize yakın borcumuz vardı, bu borcun yüzde 33’ünü düşürdük” dedi.

KENT ORMANI PROJESİ

Başkan Çetin, Kent Ormanı projesiyle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: “Pursaklar Kent Ormanı projesine başladık denilebilir. Yollarına ufak ufak girdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Projemizi birlikte yapacağız, TOKİ ihale edecek. Geçen hafta da kendisiyle görüşmemiz olmuştu. İnşallah 2 yılda biter. Burası Pursaklar’ın prestij bir projesidir. 200 dönüm üzerine kuruluyor. Her yaş grubuna hitap edecek şeyler içinde olacak. İhale süreci bittiği zaman ben de projeyi görselleriyle paylaşırım”

DEVLET TİYATROLARI MÜJDESİ

“Bir prestij projemiz de Saray Mahallesi’ne ‘Devlet Tiyatroları’ inşaatı yapıyoruz, Saray’daki kongre merkezimizin standartlarını artıyoruz. 3 milyona yakın kendi bütçemizden para harcadık o işe. Bu da tüm Türkiye’de Pursaklar’ın adını duyuracak bir iş. Vizyonel iş yapmanın peşindeyiz. Pursaklar’ı ne kadar tanıtırsak; sanat, kültür ve estetikle buluşturursak, dünyaya ve Türkiye’ye tanıtırsak toplamda ilçe halkı, esnafımız kazanacak. Endemik Bitkiler Parkı’da bunlardan biri. Kedi Evi’ni de Türkiye’de ve dünyada bir marka haline getirdik.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA