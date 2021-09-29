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Pursaklar’ın Rüzgârı TEKNOFEST’te Esti

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Pursaklar Belediyesi’ni temsilen yarışan Armada Rov Team takımı 5. olarak büyük bir başarıya imza attı.
Pursaklar’ın Rüzgârı TEKNOFEST’te Esti

Pursaklar Belediyesi’nin desteğiyle Teknofest finallerinde yarışan, milli teknoloji hamlesini kendisine misyon edinerek yüzde yüz yerli ve milli insansız su altı araçları üretip bu teknolojiyi ülkeye kazandırmayı amaçlayan Armada Rov Team takımı, TEKNOFEST-2021 İstanbul yarışmalarında 342 takımın yarıştığı İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde büyük bir başarı elde ederek 5.oldu. 
En iyilerin ter döktüğü yarışmada almış oldukları başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşayan Armada Rov Team takımı, yaşadığı bu mutluluğu Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile paylaştı. Yarışmanın ardından Armada Rov Team takımı, Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret ederek sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür etti.
Başarılarından dolayı gençleri tebrik eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nda beşinciliği getiren insansız sualtı aracını kullanarak genç mucitlerden bilgiler aldı.

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‘‘Çalışan, araştıran ve üreten gençlere tam destek veriyoruz’’

4'üncüsü düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarında Pursaklar halkını gururlandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘TEKNOFEST’de “İnsansız Sualtı Sistemleri” kategorisinde Pursaklar Belediyesini temsilen yarışarak 342 takım arasında 5.olan bizim çocukları tebrik ediyorum. Çalışan, araştıran ve üreten gençlere tam destek veriyoruz. İçinde yaşadığımız çağ, bilim ve tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi gerektiriyor. Bu manada sizler gibi genç beyinlerle çok büyük mesafeler kat edeceğimizden en ufak şüphe bile duymuyoruz. Sonraki yıllarda daha iyi dereceler elde edeceğimize yürekten inanıyorum’’ dedi.

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