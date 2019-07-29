  • BIST 103.373
  • Altın 257,483
  • Dolar 5,6029
  • Euro 6,2353
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Pursaklar'ın yeni belediye binası hizmete açıldı

Pursaklar Belediyesi’nin bütün birimlerini bir araya toplamak ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için Emek Caddesi üzerine yapılan yeni belediye binası hizmete açıldı.
Pursaklar'ın yeni belediye binası hizmete açıldı

Pursaklar’da nüfusun giderek artması, hizmetin vatandaşa en iyi şekilde ulaşması, ulaşılabilirliğin kolay olması, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek ve vatandaşın işlerini tek bir merkezde yapabilmesi için yeni Belediye binası hizmet vermeye başladı. 

‘’Hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’

Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplandığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İhtiyaçlarımıza cevap verecek yeni bir Belediye hizmet binasına ihtiyacımız vardı. Farklı noktalarda hizmet veren Belediye birimlerimizin hepsini bir araya toplayarak, hemşerilerimizin işini kolaylaştırdık. İnşallah bu yeni binamızda güzel çalışmalar yaparak ve faydalı projeleri hayata geçirerek Pursaklar’ı kalkındırmaya devam edeceğiz. Yeni Belediye binamızın memleketimize, milletimize, belediyemiz çalışanlarına, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Belediyenin birimleri tek merkezde 

Pursaklar’da yeni bir hizmet binası için 2016 yılında temeli atılan 7 bin 500 metre kare alan üzerine 10 kat olarak inşa edilen Belediye Hizmet Binası tamamlandı. Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimler aynı binada toplandı.  Meclis, encümen ve grup toplantılarının geniş salonlarda yapılabileceği, 160 kişilik konferans salonlarının bulunduğu, 200 kişilik yemekhanenin yer aldığı, 50 araçlık kapalı ve 150 araçlık açık otoparkın bulunduğu yeni belediye hizmet binası, büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Selçuklu mimarisi ve modern mimari ile tasarlanan Belediye Hizmet Binası projesinin en az 50 yıllık ihtiyacı karşılayabileceği öngörülüyor. İller Bankası kredisi ile yapılan Belediye Hizmet Binası 1 Temmuz 2019 yılı itibari ile hizmet vermeye başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut'ta emeklilere müzik keyfi30 Temmuz 2019 Salı 00:19
  • Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit çalışmalara sona erdi30 Temmuz 2019 Salı 00:18
  • Mürsel Uluç Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılıyor30 Temmuz 2019 Salı 00:10
  • Siteler esnafıyla buluştular29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:08
  • Keçiören'de Engelsiz oyunlar ve piknik organizasyonu düzenlendi29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:17
  • Ego Spor’dan LÖSEV’e destek29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:15
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi su tasarruf çalışmalarına başladı29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:12
  • Mamak’ın Herkülü Milli Takıma27 Temmuz 2019 Cumartesi 04:26
  • Gençler Halil İnalcık’ı andı27 Temmuz 2019 Cumartesi 04:00
  • Engelsiz eğlence27 Temmuz 2019 Cumartesi 03:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti