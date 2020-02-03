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Pursaklarlı çocuklar Elmadağ'da karın keyfini çıkardı

Pursaklar Belediyesi tarafından Elmadağ Kayak Merkezi’ne götürülen Erdemli Gençlik üyeleri, kayak sporu yapmanın keyfini yaşadı.
Pursaklarlı çocuklar Elmadağ'da karın keyfini çıkardı

Pursaklar Belediyesi, çocuklara sporu sevdirmek ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Elmadağ Kayak Merkezi’ne götürülen öğrenciler, kayak yapmanın tadını çıkardı. Çocuklar, kızaklarla kaymaya çalışırken renkli görüntüler oluştu. Kayak merkezinde öğrenciler, at sırtında karlar üzerinde gezinti yapmanın mutluluğunu yaşadı.
Etkinlikte çocuklar kayak yaparak eğlenmenin yanında teleferiğe binerek Elmadağ’ın muhteşem güzelliğini seyrettiler. Gün boyu kayak merkezinde eğlenen erdemli gençlik üyelerine, Pursaklar Belediyesi tarafından kayak merkezlerinin vazgeçilmezi olan ekmek arası sucuk ikram edildi.

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‘‘Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz’’

Öğrencilerin, etkinliklerle eğlenceye ve heyecana doyacağını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Amacımız çocuklarımıza bu güzelliği tattırmak, eğitimdeki başarıları için onları teşvik etmek. Hemşehrilerimize hizmet etmek, mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir alanda şehrimize hizmet ediyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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