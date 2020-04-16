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Pursaklarlı hayırseverden çocuklara oyuncak hediyesi

Pursaklar'da yaşayan bir hayırsever vatandaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kendisi tarafından yapılan ahşap uçakları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Pursaklar Belediyesine bağışladı.
Pursaklarlı hayırseverden çocuklara oyuncak hediyesi

Bağışlanan maket uçaklar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, hayırsever vatandaştan teslim alındı.

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"Hayırda İşbirliğimiz Sürecek"

İhtiyaç sahibi aileleri tek tek tespit ederek hayırseverlerin yaptığı yardımları kendilerine ulaştırdıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Yeni tip koronavirüs salgını süresince zorunlu olarak işçilerin ücretsiz izine çıkarılması nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için, belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra yardım etmek isteyen vatandaşlarımızla, ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü oluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize gıda vb. yardımı yapan hayırseverlerimizin dışında o ailelerimizin çocuklarını düşünüp el emeği ile oyuncak yapan gönlü güzel hemşehrimize teşekkür ediyoruz. Sizlerle aynı şehirde yaşamaktan onur duyuyoruz. Vatandaşlarımızla hayırda işbirliğimiz devam edecek " dedi.

Nasıl Yardımda Bulunabilirim?

Pursaklar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, 444 9 709 Çağrı Merkezini aramaları yeterli olacaktır.

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