Pursaklarlı hayırseverden çocuklara oyuncak hediyesi

Pursaklar'da yaşayan bir hayırsever vatandaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kendisi tarafından yapılan ahşap uçakları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Pursaklar Belediyesine bağışladı.