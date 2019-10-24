Pursaklarlı minikler çevre temizliğine dikkat çekmek için sokakları temizledi

Pursaklar'da minik eller sokakları temizledi, çevre bilinci farkındalığı için düdük çaldı. Başkan Çetin çocuklarla birlikte sokakta yürüdü ve miniklere destek verdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız öncülüğünde dün ' Pursaklar'ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum Projesi 'nin başlangıcı yapıldı. Pursaklar Satı Öztürk İlköğretim Okulu öğrencileri ellerine eldivenlerini giyip Pursaklar sokaklarını temizledi. Yeleklerini giyen öğrenciler ağızlarındaki düdükleriyle Pursaklar'ı inleterek çevre temizliğine dikkat çekti. Etkinlikte konuşma yapan Başkan Çetin, "Amacımız çevre bilinci oluşturmak umarız başka şehirlere de örnek olur" dedi.

AMACIMIZ GENÇLERE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILAMAK

Çetin sözlerine yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"İlçe kaymakamlığımız ile başlattığımız bu kampanyada aslında arzuladığımız şey gençlerimizin duyarlılığını artırmaktır. Daha yaşanabilir bir çevre, daha yaşanabilir bir sokak daha temiz bir doğa diyen gençlere çevre bilincini kazandırmaktır. Bugün sokaklarımızda, caddelerimizde geri dönüşüm değeri olan ve doğaya zarar veren ürünleri toplayacağız. Katılanlara çok teşekkür ederim bu ilgi fazlasıyla memnun etti"

DÜNYA ATALARIMIZDAN MİRAS DEĞİL ÇOCUKLARIMIZDAN ÖDÜNÇ

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız ise belediyeye desteğinden ötürü teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bu projenin asil mimari onlar. Burada amacımız Pursaklar’ı temizlemek değil tabi ki gençlere temizlik bilincini aşılamak. Bununla ilgili Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan’ın sıfır atık projesi var. O projeden de çok güzel sonuçlar bekliyoruz. Bize dünya atalarımızdan miras kalmadı biz çocuklarımızdan ödünç aldık” dedi.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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