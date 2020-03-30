Pursaklarlı öğrencilerden büyüklere mesaj 

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri evlerinde, fotoğraflarla "Evde Kal Sağlıklı Kal" çağrısında bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve küresel bir tehdide dönüşen koronavirüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken, Ankara Pursaklar’da da minik öğrenciler evde yaptıkları etkinliklerle evde kalınmanın önemini vurgulayarak evden eğitime devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak için kolları sıvadı. Öğrencilerin evlerinde çektiği görüntüler de ‘Evinde Kal' sloganı eşliğinde bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması isteniliyor. Ellerine aldıkları ‘Evinde Kal’' pankartları ile vatandaşlara seslenen öğrenciler, okula gitmeyi ve dışarı çıkmayı çok özlediklerini ve bu sürecin bir an önce bitmesi için evde kalmanın önemini anlattılar.



Aynı zamanda çektikleri bir video ile de, " Sevdiklerimizi kaybetmemek, bu zor günleri geride bırakmak, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için, bizim için evinizde kalın. Koronavirüsünü hep birlikte yenelim" dediler.

Öğrenciler, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere gece gündüz demeyen hastanelerde, ambulanslarda ve eczanelerde vatandaşlara yardımcı olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

