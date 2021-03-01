  • BIST 1.505
  • Altın 406,574
  • Dolar 7,2424
  • Euro 8,7223
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
»

Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti

Gaziantep’te, pusetten düşerek ağır yaralanan 6 aylık Eymen Ekici, bir haftalık yoğun bakım mücadelesini kaybetti.
Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti

Olay, geçen hafta pazartesi günü Onatkutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Aynur Ekici, oğulları Eren Tunahan (8) ve 6 aylık Eymen bebeği evde bırakarak ekmek almak için markete gitti. Bu sırada Eymen bebek, pusette hareket edince düştü. Başına aldığı darbe ile yaralanan Eymen bebek, eve gelen annesinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahale sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Eymen bebek, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile ailesini yasa boğan Eymen bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'daki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor01 Mart 2021 Pazartesi 15:18
  • Rize'de, binaların taşıyıcı kolonlarını kaldırmışlar01 Mart 2021 Pazartesi 14:43
  • Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist tutuklandı01 Mart 2021 Pazartesi 14:42
  • Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti01 Mart 2021 Pazartesi 14:41
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında kültür ve sanat ilişkileri artırılacak01 Mart 2021 Pazartesi 14:40
  • Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:30
  • İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüme başarıdır01 Mart 2021 Pazartesi 14:16
  • AB Konseyi Başkanı Michel: AB, Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak istiyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:15
  • Devlet korumasından yararlanan gençler yeni görevlerine İş Hayatına Uyum Seminerleri ile hazırlanıyor01 Mart 2021 Pazartesi 14:09
  • Anayasa Mahkemesi 9 yılda 236 iptal davasını sonuçlandırdı01 Mart 2021 Pazartesi 14:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti