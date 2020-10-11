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Pusu kurup, restoran çıkışı ateş açtılar: 2 yaralı

Adana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı.
Pusu kurup, restoran çıkışı ateş açtılar: 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyen Volkan T., iddiaya göre mekan çıkışında kendisine pusu kuran kimliği belirsiz kişilerin tabancalı ve av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırı sırasında belindeki tabancayı çıkartıp, ateş açarak karşılık veren Volkan T., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. ise bacağına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Her iki yaralı da kanlar içinde yığılırken, saldırganlar ise geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, kurşunların hedefi olan iki yaralılardan Volkan T.'yi kentteki özel bir hastaneye, Osman S.'yi ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Volkan T., özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, tüfek ve tabancaya ait toplam 14 boş kovan buldu. 

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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