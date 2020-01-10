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Putin ile Sisi'den nükleer silah anlaşması

Hafter'e destek veren Sisi'yle Libya'daki durumu konuşan Putin, nükleer silah konusunda anlaşma sağladı.
Putin ile Sisi'den nükleer silah anlaşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısırlı Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'yle Libya'daki durumu konuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Sisi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 8 Ocak'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ortak Libya açıklamasını ele almıştı.

Ortak açıklama bağlamında Libya'daki durumu istişare eden Putin ve Sisi, Libya'daki krizin Libyalı taraflar arasında diyalog kurularak barışçıl yollardan çözülmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

NÜKLEER SİLAH KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Putin ile Sisi, nükleer alandaki işbirliğini de konuştu.

Taraflar, işbirliğinin geliştirilmesine devam edilmesi ve farklı düzeylerde görüşmelerin sürmesi konusunda mutabakat sağladı.

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