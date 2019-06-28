Putin ile Trump arasında kritik görüşme

G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Vladimir Putin ve Donald Trump, zirveden bağımsız görüşme yaptı.

G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, zirveden bağımsız bir şekilde görüştüler.

İkili görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Tartışmamız gereken şeyler var" dedi.

Basın mensuplarının sorduğu, "Rusya'nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesini gündeme getirecek misiniz?" sorusu üzerine Donald Trump, "Evet, elbette" dedikten sonra Putin'e gülerek, "Seçimlerimize müdahale etme" dedi.

Özel Yetkili Savcı Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Adalet Bakanı Barr ise raporun önemli bulgularını iki gün sonra dört sayfalık bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

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