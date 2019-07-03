  • BIST 99.376
  • Altın 256,994
  • Dolar 5,6365
  • Euro 6,3666
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 32 °C
»

Putin imzayı attı: Askıya alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) askıya alan yasa tasarısını imzaladı.
Putin imzayı attı: Askıya alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

İlk olarak ABD'nin tek taraflı olarak çekildiğini duyuran anlaşmadan, Rusya'da çekileceğini açıklamıştı. Putin'in bu imzasıyla Rusya da anlaşmadan çekilmiş oldu.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin imzayı attı: Askıya alındı03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
  • Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
  • Mehmet Muş açıkladı: Teklif Meclis'e sunuldu03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
  • Dışişleri'nden Libya'daki göçmen merkezi saldırısına sert tepki03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37
  • BAE Şeyhi'nin oğlu Halid bin Sultan el Kasımi ölü bulundu!03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:26
  • Okul bahçesinde 'sigaraya kasnak atma oyunu' oynatıldığı iddiasına soruşturma03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
  • Sınava arkadaşının yerine girmek isterken yakalandı... Şoke eden savunma03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:40
  • 25 kişinin öldüğü Çorlu'daki tren kazısı ile ilgili flaş gelişme03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:39
  • Mahkeme heyeti Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasından çekildi03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
  • Hayvansever kadından, 'Sokaklarda köpekleri besliyorum diye dövdüler' iddiası03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti