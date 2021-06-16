  • BIST 1.431
  • Altın 503,966
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,3502
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

Putin: Katil ifadesi sonrası Biden beni aradı ve açıklamasından tatmin oldum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Putin: Katil ifadesi sonrası Biden beni aradı ve açıklamasından tatmin oldum

Cenevre Zirvesi’nin sona ermesiyle basın toplantısı düzenleyen Putin, Biden’ın kendisine yönelik ‘katil’ ifadesini kullanmasına ilişkin gelen soruya yanıt verdi. Putin, “Sert ifadelere gelince, hepimiz bu ifadeleri biliyoruz. Ondan sonra Başkan Biden beni aradı, açıkladı. Bu açıklamalar beni tatmin etti” dedi. Putin, ABD ve Rus elçiliklerinin görev yerlerine geri dönmeleri konusunda anlaşmanın sağlandığını ifade ederek, “ABD'nin Moskova büyükelçisi ve Rusya'nın Washington büyükelçisinin görev yerlerine dönüşüne gelince, bu sorunun çözülmesi konusunda anlaştık” diye konuştu.

“O BENİ, BEN DE ONU DAVET ETMEDİM”

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisini ABD’ye, kendisinin de mevkidaşı Biden’ı Rusya’ya davet etmediğini ifade etti. ABD’nin Rus sınırına yakın tatbikatlar yaptığını vurgulayan Putin, “ABD'nin kendi topraklarında birçok tatbikat yapması gibi biz de kendi bölgemizde tatbikatlar yapıyoruz. Ama teçhizatımızı ve personelimizi Amerika Birleşik Devletleri eyalet sınırlarına sürüklemiyoruz” dedi.

“UKRAYNA VE NATO KONUSUNDA TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK”

Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimali konusunda gelen sorulara, “Ukrayna'nın NATO'ya olası girişiyle ilgili olarak, burada tartışılacak bir şey yok” dedi. Öte yandan Putin, ABD ve Rusya’nın siber güvenlik konularında istişarelere başlayacağını açıkladı. Putin, “Her iki taraf da orada belirli yükümlülükler üstlenmek zorunda” ifadelerini kullandı. Putin son olarak zirveye ilişkin değerlendirmesinde, “Somut ve sonuca ulaşmayı hedefleyen bir atmosferde gerçekleşti” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cenevre'deki kritik Biden-Putin görüşmesi başladı16 Haziran 2021 Çarşamba 14:46
  • İçişleri Bakanlığı: Son 2 ayda 48 terörist etkisiz hale getirildi16 Haziran 2021 Çarşamba 13:42
  • SP lideri Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'e kurultay cevabı: Açıklama Oğuzhan Bey'i bağlar16 Haziran 2021 Çarşamba 13:37
  • Diyarbakır'da narkoterör operasyonlarıyla PKK'nın finans kaynağı kurutuluyor16 Haziran 2021 Çarşamba 13:10
  • Hak İnsani Yardım Derneğinden 16 ülkeye kurban yardımı16 Haziran 2021 Çarşamba 13:08
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımların son aşamasındayız16 Haziran 2021 Çarşamba 13:02
  • Balyoz Davası sanığı 7 kişinin beraatı bozuldu16 Haziran 2021 Çarşamba 12:55
  • Rus heyet haftaya Türkiye'ye geliyor16 Haziran 2021 Çarşamba 11:53
  • Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır16 Haziran 2021 Çarşamba 11:47
  • Haymana'da tapu usulsüzlüğü yapılan köyler belli oldu16 Haziran 2021 Çarşamba 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti